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Победителем XXII Гонки чемпионов стал Кирилл Ладыгин

ТОЛЬЯТТИ. 14 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Пилот LADA Sport ROSNEFT Кирилл Ладыгин уже в шестой раз стал победителем традиционной Гонки Чемпионов.

Она прошла в минувшее воскресенье, 13 января, на синхронной трассе полигона ПАО "АвтоВАЗ" в с. Сосновка. 24 спортсмена за рулем автомобилей LADA Vesta сражались за переходящий трофей "Серебряная Ладья", который с января прошлого года находился у победителя Гонки-2018 Дмитрия Брагина.

Состав Гонки Чемпионов 2019 г. получился как никогда сильным. В Тольятти впервые приехали не только Чемпионы и обладатели Кубков России в различных дисциплинах автомобильного спорта, но и спортсмены, которые минувший год успешно проводили в гонках за пределами нашей страны. В такой компании победа была особенно почетной.

Будущий победитель соревнований Кирилл Ладыгин заявил о своих амбициях еще в пятничной квалификации, показав лучшее время дня. Второй и третий результаты показали Егор Санин и Владимир Шешенин.

По похожему сценарию прошли и воскресные заезды. Ладыгин прорывался в финал, уверенно превосходя соперников сначала в своей группе, а потом и в отборочных заездах. А вот за вторую путевку развернулась серьезная борьба, главным героем которой стал юный Егор Санин. Сначала пилот казанской AG Team победил на синхронной трассе грозного Дмитрия Брагина. А в полуфинале лишил выхода в решающую стадию соревнований победителя Гонки Чемпионов 2011 года Михаила Митяева. Перед финалом зрители задались классическим вопросом: что возьмет верх, молодость или опыт?

Оба финальных заезда в итоге остались за пилотом LADA Sport ROSNEFT: в первом Ладыгин был быстрее Санина в живой борьбе, а исход второго решила техника. В итоге Кирилл уже в шестой раз поднялся на высшую ступень пьедестала почета Гонки Чемпионов. Санин, который в прошлом году забрал "бронзу" чемпионских соревнований, смог улучшить свой результат, довольствовавшись серебряным Кубком. Битву за третье место выиграл Михаил Митяев.

Кирилл Ладыгин, 6-кратный победитель Гонки Чемпионов: "Радость, конечно, переполняет меня. Я смогу сравнить эту победу с каким-то подарком под елкой, который ты очень долго ждал. Огромное счастье победить у лучших спортсменов страны, выиграть у этих ребят дорогого стоит. Я благодарен организаторам, команде LADA Sport ROSNEFT, которая проделала огромную работу. Спасибо SMP Racing, которая верит меня и в других талантливых пилотов".

Егор Санин, серебряный призер XXII Гонки Чемпионов: "Темп был очень хороший, еще начиная с пятницы. Хотя в квалификации я допустил небольшую ошибку, которая лишила меня поул-позиции. Тем не менее, собой я очень доволен. В этом году я стал быстрее на этой трассе и уже не уступаю многолетним лидерам этих соревнований, борюсь с ними на равных".

Михаил Митяев, бронзовый призер XXII Гонки Чемпионов: "Единственное, что было сегодня не по плану — это метель. Видимость упала, лед мгновенно покрылся снегом… Конечно, хотел быть в финале, но не получилось. Хотя еще в квалификации я видел, что могу соперничать с Кириллом. Ну, откладываем эту борьбу еще на год".

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