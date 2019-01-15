Самарские абоненты Tele2 проговорили в праздники более 10 млн минут

Tele2 подводит итоги работы сети в новогодние праздники. С 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года клиенты оператора в Самарской области совершили свыше 4 млн звонков общей продолжительностью более 10 млн минут. Объем интернет-трафика в праздничные дни увеличился вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 675 ТБ.

В новогоднюю ночь (с 18 часов 31 декабря 2018 года до 8 утра 1 января 2019 года) самарские абоненты Tele2 совершили 280 тысяч исходящих вызовов общей продолжительностью более 630 тысяч минут. При этом наибольшее количество звонков было зафиксировано вечером 31 декабря. На временной промежуток с 18:00 до 22:00 пришлось более половины всех поздравлений. А в первый час 2019 года жители региона проговорили свыше 50 тысяч минут.

В период с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года самарские абоненты Tele2 совершили 4,3 млн звонков общей продолжительностью более 10 млн минут. Средняя длительность одного вызова составила более двух минут. При этом основным каналом общения самарских пользователей стал интернет: объем использованного трафика в новогодние каникулы вырос вдвое по сравнению с прошлым годом и составил 675 терабайт.

В новогоднюю ночь интернет-трафик Tele2 также вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно активно самарские абоненты Tele2 пользовались интернетом в первый час нового года, а также накануне вечером — 31 декабря с 18 часов до 22 часа. На этот период пришлась две трети использованного трафика.

Несмотря на популярность мессенджеров как основного канала для поздравлений, некоторые абоненты по-прежнему предпочитают писать SMS: в новогодние каникулы клиенты Tele2 в Самарской области отправили более 800 тысяч сообщений.