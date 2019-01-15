Пожар, в котором погибла шестилетняя девочка, мог начаться из-за неисправности газового оборудования

Причиной пожара в с. Черновка Кинель-Черкасского района, где погибла шестилетняя девочка, могла быть неисправность газового оборудования. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, возгорание началось около 6:43 14 января в доме на ул. Крестьянской. Площадь пожара составила 100 кв. метров. Огонь ликвидировали в 7:32, при тушении было обнаружено тело девочки. Проверку по факту гибели ребенка ведут сотрудники СУ СК РФ по Самарской области, назначена пожарно-техническая экспертиза. Как пояснили корреспонденту в следственном ведомстве, в момент пожара родителей девочки дома не было, они уехали на работу.