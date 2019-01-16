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Общество

МЧС предупреждает о сильном снеге и ветре

САМАРА. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Главное управление МЧС по Самарской области предупреждает об ухудшении погодных условий вечером 16 января.

По информации Приволжского УГМС, с 19 часов среды и до 7 утра четверга будет идти снег, местами сильный, с порывами ветра до 18-23 м/с. Прогнозируется, что на дорогах возникнут снежные заносы.

Температура воздуха по области составит -5; -10 °С.

МЧС рекомендует при усилении ветра следует ограничить выход из зданий, быть внимательными около стен домов, линий электропередач, деревьев, рекламных конструкций, остановочных павильонов и т.п.

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