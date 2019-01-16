Специалисты объяснили рост жалоб на запах газа

В январе 2019 г. в Самарской области в несколько раз увеличилось среднесуточное число обращений жителей региона в аварийно-диспетчерскую службу "СВГК" с жалобами на запах газа.

Некоторые посчитали, что скачок обращений мог быть связан со взрывами газа 31 декабря в десятиэтажке в Магнитогорске и 14 января в городе Шахты Ростовской области.

Возможно, эти события сподвигли самарцев быть более бдительными. Но в СВГК причиной возросшего числа вызовов называют поступление в газоснабжающую систему Самарской области природного газа преимущественно с месторождений юго-восточного направления. Ранее природный газ поступал в основном с северо-восточного направления. "Юго-восточный" природный газ отличается повышенным содержанием сероводорода и меркаптановой серы.

"Именно эти компоненты придают столь резкий и неприятный запах даже ничтожным объемам газа, остающимся при зажигании конфорок газовых плит или микроутечках из внутридомовых газовых систем", — подчеркнули в пресс-службе СВГК и заверили, что контролируют ситуацию.

"Для повышения оперативности реакции на возросшее число звонков граждан в диспетчерскую службу привлечен дополнительный персонал, — поясняют в пресс-службе компании. — Усилены аварийные бригады компании. СВГК бдительна к гражданам, чьи звонки позволяют оперативно реагировать на микроутечки в системе газоснабжения и снижать риски ЧП".