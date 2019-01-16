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Общество

Специалисты объяснили рост жалоб на запах газа

САМАРА. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В январе 2019 г. в Самарской области в несколько раз увеличилось среднесуточное число обращений жителей региона в аварийно-диспетчерскую службу "СВГК" с жалобами на запах газа.

Фото: /www.gliffer.ru

Некоторые посчитали, что скачок обращений мог быть связан со взрывами газа 31 декабря в десятиэтажке в Магнитогорске и 14 января в городе Шахты Ростовской области.

Возможно, эти события сподвигли самарцев быть более бдительными. Но в СВГК причиной возросшего числа вызовов называют поступление в газоснабжающую систему Самарской области природного газа преимущественно с месторождений юго-восточного направления. Ранее природный газ поступал в основном с северо-восточного направления. "Юго-восточный" природный газ отличается повышенным содержанием сероводорода и меркаптановой серы.

"Именно эти компоненты придают столь резкий и неприятный запах даже ничтожным объемам газа, остающимся при зажигании конфорок газовых плит или микроутечках из внутридомовых газовых систем", — подчеркнули в пресс-службе СВГК и заверили, что контролируют ситуацию.

"Для повышения оперативности реакции на возросшее число звонков граждан в диспетчерскую службу привлечен дополнительный персонал, — поясняют в пресс-службе компании. — Усилены аварийные бригады компании. СВГК бдительна к гражданам, чьи звонки позволяют оперативно реагировать на микроутечки в системе газоснабжения и снижать риски ЧП".

Газовики напоминают, что при обнаружении запаха газа в жилом помещении необходимо:

• немедленно прекратить пользование газовыми приборами;

• перекрыть краны к газопотребляющим приборам и на них;

• открыть окна или форточки для проветривания;

• из незагазованного помещения вызвать аварийную службу газового хозяйства по телефону 04 или 104 с мобильных;

• не зажигать огня, не пользоваться электроприборами, в том числе освещением и звонком.

Кроме того, недопустимо оставлять газовые приборы без присмотра, кроме рассчитанных на непрерывную работу и имеющих соответствующую автоматику. Также необходимо помнить, что опасно использование газа и газовых приборов не по назначению, в частности для отопления помещений.

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