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Общество

Долги перед работниками "Тольяттинского кирпича" погасят в течение двух месяцев

ТОЛЬЯТТИ. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Работники ООО "Тольяттинский кирпич" выразили протест в связи с перебоями в выплате зарплаты и уведомили руководство о приостановке производства. 16 января рабочая комиссия правительства Самарской области выехала на предприятие, где на совещании директор пообещал расплатиться по долгам в течение двух месяцев.

В комиссию вошли заместитель министра строительства Самарской области Эдуард Гафиятуллин, заместитель министра труда, занятости и миграционной политики региона — руководитель департамента трудовых отношений Светлана Симакова, представители администрации Тольятти, городской прокуратуры и Государственной инспекции труда Самарской области.

Комиссия вместе С директором завода Александром Баранцевым осмотрела цеха. Представитель трудового коллектива, слесарь завода Олег Фомин рассказал, что задержка по зарплате — проблема острая, и особенно чувствительна она стала перед Новым годом.

Затем состоялось совещание, куда были приглашены представители инициативной группы работников. Как выяснилось, более двух месяцев сотрудники предприятия получали заработную плату не в полном объеме, периодически, малыми суммами — по 3-5 тыс. руб. в неделю.

После обещания директора расплатиться по долгам работники начали готовить цеха к производству со второй половины дня 16 января.

Вопрос остается на контроле губернатора Дмитрия Азарова. Заместитель председателя регионального правительства Александр Фетисов проведет 17 января совещание с участием директора ООО "Тольяттинский кирпич" и представителей трудового коллектива, на котором планируется выработать алгоритм действий по дальнейшему разрешению сложившейся ситуации.

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