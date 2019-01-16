16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Из-за погоды закрыли дорогу в Нефтегорском районе Долги перед работниками "Тольяттинского кирпича" погасят в течение двух месяцев Специалисты объяснили рост жалоб на запах газа В Кировском районе из-за повреждения на сетях отключат отопление За год жители Самарской области "украли" электричества на 13 млн рублей

Общество

Из-за погоды закрыли дорогу в Нефтегорском районе

НЕФТЕГОРСК. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 61
Версия для печати

В среду, 16 января, с 19:30 вводится полное ограничение на участке федеральной дороги "подъезд к г. Оренбург" с 97 по 129-й км в Нефтегорском районе в связи с плохими погодными условиями. Объезд будет осуществляться через с. Богатое, сообщает ГИБДД.

Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными и соблюдать ПДД.

"Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции. Сотрудники постараются оказать все возможное содействие", - говорится в сообщении ГИБДД.

Гид потребителя

Фото на сайте

На площади Куйбышева прошли Рождественские гулянья

На площади Куйбышева прошли Рождественские гулянья

В Самаре прошла Новогодняя елка главы города

В Самаре прошла Новогодняя елка главы города

Дом для снегурочки

Дом для снегурочки

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3