Из-за погоды закрыли дорогу в Нефтегорском районе

В среду, 16 января, с 19:30 вводится полное ограничение на участке федеральной дороги "подъезд к г. Оренбург" с 97 по 129-й км в Нефтегорском районе в связи с плохими погодными условиями. Объезд будет осуществляться через с. Богатое, сообщает ГИБДД.

Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными и соблюдать ПДД. "Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции. Сотрудники постараются оказать все возможное содействие", - говорится в сообщении ГИБДД.