Самарские заключенные занялись производством уличных урн

Заключенные исправительных учреждений Самарской области освоили производство уличных урн, сообщает пресс-служба регионального УФСИН.

По информации ведомства, в рамках контракта, заключенного с администрацией Самары, кроме урн для мусора, колонии поставляют для муниципальных нужд остановочные павильоны, вазоны для цветов, газонные ограждения и другие товары. Заказчиков привлекает то, что при высоком качестве продукции ее стоимость ниже рыночной.

В свою очередь, муниципальные заказы позволяют исправительным учреждениям загружать производственные мощности, трудоустраивать осужденных.