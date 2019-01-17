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Музей Модерна откроет сезон коллекционной выставкой олова "KAYSERZINN"

САМАРА. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Фото: https://vk.com/mmodernsamara

В конце февраля в Музее Модерна откроется выставка оловянных предметов, изготовленных в к. XIX-н. XX вв. фабрикой "Кайзер и Сыновья".

Использование олова в качестве материала в прикладном искусстве возродилось в эпоху модерна, когда дизайнеры по всей Европе искали новые формы выражения.

Олово - плавкий и пластичный материал, он позволял создавать рельефный декор с детализацией, а оттенки и блеск оловянного сплава создавали неповторимый контраст света и тени. Сложная ручная работа и трудоемкая обработка не уступали работам по серебру или бронзе, поэтому ценились одинаково высоко.

"Олово Кайзера" (сплав олова и серебра, так называемое бессвинцовое олово, долго сохраняющее блеск) имело большой успех на выставках в Париже (1900), Турине (1902), Дюссельдорфе и Сент-Луисе (1904).

Фирма "Кайзер и Сыновья" создала варианты декора, вдохновленные как флоральным французским ар-нуво, так и линеарным югендштилем. Помимо всего прочего, фирма ставила перед собой цель - путем серийного производства сделать доступным для широких слоев населения современные, со вкусом оформленные предметы быта.

Выставка посвящена оригинальной серии предметов из коллекции частного коллекционера Сергея Гнилицкого.

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