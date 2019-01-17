16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В районе парка Гагарина повреждена крупная тепломагистраль Жигулевскую ЦГБ возглавил главврач тольяттинской клиники "Мать и дитя" Долгожителей Самарской области стало на 1,5 тыс. больше Музей Высоцкого в Тольятти и прилегающие к нему многоэтажки отремонтируют до конца года В "Волгаре" появится стационарный пост по контролю за состоянием атмосферного воздуха

Общество

Более половины пассажиров задержанного рейса в Саратов уехали в пункт назначения самостоятельно

САМАРА. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 34
Версия для печати

В среду, 16 января, из аэропорта Курумоч не вылетел по расписанию (в 16:20) самолет рейса Самара - Саратов авиакомпании "Турухан".

Самолет отправился в путь только 17 января в 11:42, то есть время задержки составило 10 часов 50 минут. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщила помощник Куйбышевского транспортного прокурора Ольга Фроловская.

На рейс, как сообщила представитель прокуратуры, было зарегистрировано 96 пассажиров. На время задержки 39 пассажиров разместили в гостинице "Ангел отель". А 57 человек уехали из аэропорта Курумоч в Саратов самостоятельно.

Жалоб от пассажиров не поступало. Причиной задержки в прокуратуре называют плохие метеоусловия в Саратове. Куйбышевская транспортная прокуратура организовала проверку.

Гид потребителя

Фото на сайте

На площади Куйбышева прошли Рождественские гулянья

На площади Куйбышева прошли Рождественские гулянья

В Самаре прошла Новогодняя елка главы города

В Самаре прошла Новогодняя елка главы города

Дом для снегурочки

Дом для снегурочки

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3