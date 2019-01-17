Более половины пассажиров задержанного рейса в Саратов уехали в пункт назначения самостоятельно

В среду, 16 января, из аэропорта Курумоч не вылетел по расписанию (в 16:20) самолет рейса Самара - Саратов авиакомпании "Турухан".

Самолет отправился в путь только 17 января в 11:42, то есть время задержки составило 10 часов 50 минут. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщила помощник Куйбышевского транспортного прокурора Ольга Фроловская.

На рейс, как сообщила представитель прокуратуры, было зарегистрировано 96 пассажиров. На время задержки 39 пассажиров разместили в гостинице "Ангел отель". А 57 человек уехали из аэропорта Курумоч в Саратов самостоятельно.

Жалоб от пассажиров не поступало. Причиной задержки в прокуратуре называют плохие метеоусловия в Саратове. Куйбышевская транспортная прокуратура организовала проверку.