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Муниципалитеты Власть и политика

Парк 60-летия Советской власти сохранят, поменяв Генплан

САМАРА. 18 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мэр Самары Елена Лапушкина подписала постановление о внесении изменений в Генплан областной столицы с целью смены зоны Ц-3 ("Общественно-деловая зона районного значения") под парком 60-летия Советской власти на рекреационные. Соответствующий документ опубликован на сайте городской администрации.

"Парк 60-летия Советской власти был, есть и будет парком! Никакой вырубки! Елена Владимировна Лапушкина как и обещала, подписала первое постановление в 2019 г. именно о подготовке проекта изменений в гегплан для смены зон Ц-3 на рекреационные в Парке", — подтвердил департамент городского строительства Самары в соцсети.

Подготовка проекта о внесении изменений в генплан должна занять не более 100 дней.

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