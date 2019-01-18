В Самарской области предлагают ввести сервис бронирования новогодних елей

Руководитель исполкома регионального штаба ОНФ в Самарской области Владимир Марин в ближайшее время намерен обратиться в профильные ведомства с инициативой ввести в регионе сервис бронирования новогодних елей. По мнению общественника, это позволит жителям губернии заранее выбрать ель или сосну, а при покупке на официальном елочном базаре получить скидку. У чиновников же будет понимание о количестве хвои, необходимой для реализации, что снизит количество невостребованного товара и даст возможность заранее обговорить с регоператором организацию сбора, утилизации и переработки елок.

"Каждый год в регионе открывается свыше 200 елочных базаров. Только в областной столице в 2018 г. было 170 официальных точек продажи, еще 28 открылось в Тольятти. Вместе с тем, тысячи пушистых красавиц так и остаются нераспроданными, и товар, который недавно был ходовым, превращается в мусор. Фотографии с кучами бесхозных сосен и елей, лежащих в точках продаж, переполняют социальные сети. Горожан справедливо возмущает количество спиленной хвои, которая, к слову, не всегда проводится легально", — утверждают в ОНФ.

По словам Владимира Марина, подобной практики бронирования пока нет ни в одном субъекте РФ. Самарская область может стать пилотным регионом, где будет введен подобный сервис, и в случае успешной реализации проекта опыт может быть распространен по всей стране.