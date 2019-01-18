Ровно сутки из кранов жителей Самары будет течь освященная вода

В пятницу, 18 января, накануне православного праздника на насосно-фильтровальной станции № 2 провели традиционный обряд освящения воды. Каждый год протоиерей отец Иоанн приезжает на объект "РКС-Самара" и совершает торжественный молебен.

Обряд провели в помещении микрофильтров, где проходит один из этапов механической очистки волжской воды. Во время молебна технологический процесс подготовки воды не останавливался и продолжался в штатном режиме.

Освященная вода будет течь в кранах самарцев сутки, если разбор будет идти как обычно — это примерно 200 тыс. куб. м. После освящения отец Иоанн поздравил самарцев с праздником и напомнил, что чистая вода — ценный ресурс и к нему нужно относиться бережно.





