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Общество

Ровно сутки из кранов жителей Самары будет течь освященная вода

САМАРА. 18 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Фото: предоставлено ООО "Самарские коммунальные системы"

В пятницу, 18 января, накануне православного праздника на насосно-фильтровальной станции № 2 провели традиционный обряд освящения воды. Каждый год протоиерей отец Иоанн приезжает на объект "РКС-Самара" и совершает торжественный молебен.

Обряд провели в помещении микрофильтров, где проходит один из этапов механической очистки волжской воды. Во время молебна технологический процесс подготовки воды не останавливался и продолжался в штатном режиме.

Освященная вода будет течь в кранах самарцев сутки, если разбор будет идти как обычно — это примерно 200 тыс. куб. м. После освящения отец Иоанн поздравил самарцев с праздником и напомнил, что чистая вода — ценный ресурс и к нему нужно относиться бережно.  


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