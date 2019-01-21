В Самарской области выделят и профинансируют опорные учебные заведения

В конце 2018 г. появилось принципиальное решение о создании по всей стране так называемых опорных школ под эгидой Российской академии наук. В Самарской области "опорниками" могут стать пять образовательных заведений - гимназии № 1 и 11, лицей № 135, лицей информационных технологий и тольяттинский лицей № 57, пишет "Самарское обозрение".

Новый статус предполагает обеспечение масштабного федерального финансирования ради создания максимально благоприятных условий по выявлению и обучению талантливых детей.

С инициативой создания в России 110 опорных школ под патронатом РАН президент Российской академии наук Александр Сергеев обратился к Президенту Владимиру Путину 28 декабря 2018 года. В тот же день на его обращении появилось две резолюции за подписью Путина — "согласен", и адресованное первому вице-премьеру правительства РФ и министру финансов Антону Силуанову -"поддержите". Это означает, что идее будет дан ход и обеспечено финансирование, а при наличии политической воли "опорники" появятся довольно скоро, в том числе в Самаре и Тольятти.

Как пишет издание, в своем письме глава РАН сетует, что муниципальные школы ведут прием детей на общих основаниях, преподавателям приходится ориентироваться на средний уровень обучающихся. Действительно, правила приема в школы унифицированы, особый статус гимназий и лицеев нормативно никак не закреплен, что затрудняет как выявление, так и обучение одаренных детей. А значит, констатирует Сергеев, необходимо создать в российских регионах специальные опорные школы, где "будут созданы максимально благоприятные условия для выявления и обучения талантливых детей, для углубленного освоения отдельных учебных предметов, для ориентации школьников на построение успешной карьеры в области науки и высоких технологий, что послужит развитию интеллектуального потенциала регионов и страны в целом".

"Опорники" предполагается создавать на базе существующих учебных заведений. Для участия в пилотном проекте отобраны 110 школ из 32 субъектов РФ, в том числе пять — в Самарской области. Один из критериев выбора — "традиционные связи с крупными университетами, расположенность в сравнительной территориальной близости от научных институтов РАН и других научно-практических площадок, что позволит обеспечить устойчивую взаимосвязь учебного процесса с практической составляющей".

Местом сосредоточения и развития талантливой и перспективной молодежи в Самарской области объявлены гимназия № 1, гимназия № 11, лицей авиационного профиля № 135, Самарский лицей информационных технологий (СамЛИТ) и лицей № 57 Тольятти.

Для развития избранных в качестве "опорников" учреждений предлагается перевести их с муниципального уровня подчинения в ведение субъектов РФ и придать им статус школ (там, где его еще нет) с углубленным изучением отдельных учебных предметов. Следующим этапом станет оснащение классов современными учебно-методическими комплексами и специализированным оборудованием, а также привлечение высококвалифицированных педагогических работников.

Согласно предварительным расчетам, инновационное оснащение профильных классов одной школы и соответствующая переподготовка педагогов требуют около 10 млн руб., а вся стоимость пилотного проекта составит соответственно 1,1 млрд. Половину из них предполагается привлечь по схемам государственно-частного партнерства. Уже в 2019 г. 550 млн руб. может быть профинансировано из резервного фонда Президента РФ — по крайней мере, именно об этом попросил Сергеев Путина, а тот, как указано выше, уже одобрил инициативу.