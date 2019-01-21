За год коллекторов в Самарской области оштрафовали на 1,3 млн рублей

В 2018 г. судебным приставам Самарской области 913 раз пожаловались на "коллекторов", сообщает пресс-служба регионального УФССП.

"Коллекторы" были чересчур настойчивы в своих звонках, сообщениях и визитах. В результате суды области рассмотрели 51 административный протокол. Юридические лица получили штрафы от 20 до 55 тыс. рублей. А всего за год он заплатили 1,3 млн руб. штрафов.