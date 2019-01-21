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Общество

За год коллекторов в Самарской области оштрафовали на 1,3 млн рублей

САМАРА. 21 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2018 г. судебным приставам Самарской области 913 раз пожаловались на "коллекторов", сообщает пресс-служба регионального УФССП.

"Коллекторы" были чересчур настойчивы в своих звонках, сообщениях и визитах. В результате суды области рассмотрели 51 административный протокол. Юридические лица получили штрафы от 20 до 55 тыс. рублей. А всего за год он заплатили 1,3 млн руб. штрафов.

Управление ФССП России по Самарской области напоминает. Непосредственное взаимодействие с должником (личные встречи, телефонные переговоры) допускается:

— в рабочие дни, с 8:00 до 22:00, в выходные и нерабочие праздничные дни, с 9:00 до 20:00 по местному времени;

— не более одной личной встречи в неделю;

— не более одних телефонных переговоров в сутки;

— не более двух телефонных переговоров в неделю;

— не более восьми телефонных переговоров в месяц.

Направление смс, телеграфных, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, возможно:

— в рабочие дни, с 8:00 до 22:00, в выходные и нерабочие праздничные дни с 9:00 до 20:00 по местному времени;

— не более двух раз в сутки;

— не более четырех раз в неделю;

— не более 16 раз в месяц.

Если вам стало известно о нарушении действующего законодательства со стороны "коллекторов", можете сообщить об этом в УФССП России по Самарской области, в отдел по ведению государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих взыскание просроченных задолженностей. Он располагается по адресу: Самара, ул. Урицкого, 17, т. 8 (846) 266-62-35.

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