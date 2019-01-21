За год коллекторов в Самарской области оштрафовали на 1,3 млн рублей

В 2018 г. судебным приставам Самарской области 913 раз пожаловались на "коллекторов", сообщает пресс-служба регионального УФССП.
"Коллекторы" были чересчур настойчивы в своих звонках, сообщениях и визитах. В результате суды области рассмотрели 51 административный протокол. Юридические лица получили штрафы от 20 до 55 тыс. рублей. А всего за год он заплатили 1,3 млн руб. штрафов.
Управление ФССП России по Самарской области напоминает. Непосредственное взаимодействие с должником (личные встречи, телефонные переговоры) допускается:
— в рабочие дни, с 8:00 до 22:00, в выходные и нерабочие праздничные дни, с 9:00 до 20:00 по местному времени;
— не более одной личной встречи в неделю;
— не более одних телефонных переговоров в сутки;
— не более двух телефонных переговоров в неделю;
— не более восьми телефонных переговоров в месяц.
Направление смс, телеграфных, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, возможно:
— в рабочие дни, с 8:00 до 22:00, в выходные и нерабочие праздничные дни с 9:00 до 20:00 по местному времени;
— не более двух раз в сутки;
— не более четырех раз в неделю;
— не более 16 раз в месяц.
Если вам стало известно о нарушении действующего законодательства со стороны "коллекторов", можете сообщить об этом в УФССП России по Самарской области, в отдел по ведению государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих взыскание просроченных задолженностей. Он располагается по адресу: Самара, ул. Урицкого, 17, т. 8 (846) 266-62-35.