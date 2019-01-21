Олег Кононенко сфотографировал лунное затмение с МКС

Самарский космонавт Олег Кононенко сфотографировал лунное затмение с борта МКС.
Напомним, в ночь на 21 января жители европейской части России могли наблюдать первое в 2019 г. лунное затмение.
Самарский космонавт Олег Кононенко сфотографировал лунное затмение с борта МКС.
Напомним, в ночь на 21 января жители европейской части России могли наблюдать первое в 2019 г. лунное затмение.
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