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Общество

Олег Кононенко сфотографировал лунное затмение с МКС

САМАРА. 21 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский космонавт Олег Кононенко сфотографировал лунное затмение с борта МКС.

Напомним, в ночь на 21 января жители европейской части России могли наблюдать первое в 2019 г. лунное затмение.

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