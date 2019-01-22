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Общество

В ближайшие дни в Самарской области похолодает до -32

САМАРА. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Уже к ночи среды, 23 января, в Самарской области ожидается понижение температуры воздуха до -30, сообщает Приволжское УГМС. Существенных осадков не прогнозируют, местами слабый туман, слабая изморозь. Днем температура воздуха поднимется до -15… -20 градусов. Ветер юго-западный 3-8 м/с.

В четверг, 24 января, местами может стать еще холоднее. Ночью синоптики обещают -23… -28 градусов, а местами и до -32. Днем в большинстве районов пройдет небольшой и умеренный снег, метель. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха -13… -18 градусов.

23-24 января территория Самарской области будет находиться под влиянием антициклона с центром над северо-западными районами Казахстана. Ожидается сухая, морозная погода со слабым ветром. К концу недели южный циклон вновь принесет с собой снег, усиление ветра и метели.

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