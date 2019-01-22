Трамвайный маршрут № 7 планируют продлить до стадиона "Самара Арена"

Трамвайный маршрут № 7 в будние дни планируют продлить до стадиона "Самара Арена". Об этом в Twitter сообщает департамент транспорта Самары.

"№ 14 действует по временной схеме. В будние дни до Арены сейчас планируется движение трамвая № 7. По выходным схема не меняется. После формирования не временного, а постоянного расписания, оно будет отражено (в "Прибывалке")", — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время до стадиона в будни от Барбошиной поляны ходит трамвай № 14, а в выходные от автостанции "Аврора" до "Самара Арены" можно доехать на трамваях №№ 11 и 12.