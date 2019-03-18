Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова узнали потенциальных соперниц на турнире в Майами

Уроженки Самарской области Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова вступят в борьбу на турнире Miami Open со второго круга, сообщает championat.com.

Первой соперницей Касаткиной, посеянной на турнире под 14 номером, станет победительница противостояния Кори Гауфф (США) — Кэти Макнелли (США). Павлюченкова, получившая 31 номер посева, сыграет с победителем пары Виктория Кужмова (Словакия) — Дарья Гаврилова (Австралия).

Соревнования будут проходить с 18 по 31 марта. Призовой фонд турнира $9,03 миллионов.