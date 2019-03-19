В гендерные праздники самарских женщин одаривали комплиментами, а мужчин — смартфонами

Мобильный оператор Tele2 сравнил итоги пользовательской активности самарских абонентов в гендерные праздники. В Международный женский день Tele2 зафиксировала наиболее высокую активность абонентов как в части использования голосового трафика и SMS, так и в количестве скачанных гигабайтов.

Мобильный оператор Tele2 проанализировал активность абонентов Самарской области 23 февраля и 8 марта. По статистике, общее количество голосовых вызовов в Международный женский день на 10% превысило число звонков, совершенных в День защитника Отечества. При этом длительность всех входящих вызовов у женщин в их праздник на четверть больше разговоров 23 февраля. Традиционно более многословные женщины в праздничные дни неожиданно уступили мужской половине по средней продолжительности одного вызова: по оценке специалистов, в среднем каждое поздравление с 23 февраля длилось почти 5 минут, а средняя продолжительность входящего вызова у женщин в их праздник составила около 7 минут.

Высокую активность в Международный женский день Tele2 наблюдала и в других каналах связи. Количество SMS, отправленных мужчинами в этот праздник, на 40% превысило аналогичный показатель, зафиксированный оператором в День защитника Отечества. В связи с растущей популярностью соцсетей и мессенджеров Tele2 также сравнила использование интернет-трафика в праздничные дни. Количество скачанных гигабайтов в Международный женский день на 10% превышает объем data-трафика, использованного 23 февраля.

Кроме того, Tele2 проанализировала появление новых устройств в своей сети 23 февраля и 8 марта. Оператор предположил, что смартфоны могли стать подарком к одному из гендерных праздников. По статистике, количество таких гаджетов у мужчин в День защитника Отечества выросло на четверть больше, чем у женщин 8 Марта, при этом в качестве подарка для мужчин клиенты в полтора раза чаще выбирали гаджеты премиум-класса Apple и Samsung. Смартфоны из категории топ-брендов Honor, Huawei, Xiaomi, Meizu одинаково часто дарили и мужчинам, и женщинам.