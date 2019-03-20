Дарья Касаткина сыграет в паре с Белиндой Бенчич, а Анастасия Павлюченкова - с Анастасией Севастовой в Майами

Определились соперницы уроженок Самарской области Дарьи Касаткиной и Анастасии Павлюченковой в парном турнире категории Premier Mandatory в Майами, сообщает championat.com.

В паре с Дарьей Касаткиной сыграет швейцарская теннисистка Белинда Бенчич. Их первыми соперницами станут четвертые сеяные Николь Меличар (США) / Цвета Пешке (Чехия).

Соперницей Анастасии Павлюченковой и Анастасии Севастовой из Латвии станут Кудерметова и Деми Схюрс из Нидерландов.

Старт парного турнира в Майами запланирован на четверг, 21 марта.