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Олимпийские Спорт

Дарья Касаткина сыграет в паре с Белиндой Бенчич, а Анастасия Павлюченкова - с Анастасией Севастовой в Майами

ВАШИНГТОН. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Определились соперницы уроженок Самарской области Дарьи Касаткиной и Анастасии Павлюченковой в парном турнире категории Premier Mandatory в Майами, сообщает championat.com.

В паре с Дарьей Касаткиной сыграет швейцарская теннисистка Белинда Бенчич. Их первыми соперницами станут четвертые сеяные Николь Меличар (США) / Цвета Пешке (Чехия).

Соперницей Анастасии Павлюченковой и Анастасии Севастовой из Латвии станут Кудерметова и Деми Схюрс из Нидерландов.

Старт парного турнира в Майами запланирован на четверг, 21 марта.

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