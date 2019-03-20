16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Светлана Балясова: создание доступной среды — один из приоритетов работы Красноярской администрации Губдуму попросили увеличить пособие на питание в школах детей из многодетных семей Пенсионеры с судимостью не смогут претендовать на звание "Ветеран труда Самарской области" Жители области могут получить к Пасхе 1,5 тыс. на ребенка Льготное налогообложение - справедливая мера поддержки многодетных семей

Соцподдержка Общество

Губдуму попросили увеличить пособие на питание в школах детей из многодетных семей

САМАРА. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 820
Версия для печати

В Самарскую губернскую думу поступила инициатива о повышении ежемесячного пособия на питание в школах детей из многодетных семей. С соответствующим обращением выступило собрание представителей Шигонского района.

В обращении отмечается, что размер пособия, прописанный в областном законе "О государственной поддержке граждан, имеющих детей", составляет 350 руб. в месяц и не пересматривался с момента введения льготы еще в 2008 году.

При этом в документе приводятся расчеты, из которых следует, что пособия на питание ребенка в Шигонском районе хватает лишь на пять дней - цена одного завтрака или обеда здесь варьируется от 63 до 76 рублей.

"Учитывая растущую цену школьных обедов и скромные доходы многодетных семей, родители все больше отказываются от питания детей в школе, что, безусловно, может отражаться на здоровье молодого поколения, приводит к хроническим заболеваниям детей", - считают депутаты.

В обращении они просят депутатов губдумы рассмотреть вопрос об увеличении суммы на питание детей в школе для многодетных семей с доходом ниже прожиточного минимума.

Инициатива уже была поддержана собранием представителей Кинель-Черкасского района.

Как вы относитесь к своей управляющей компании?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В Самарской филармонии чествовали лучшие семьи губернии

В Самарской филармонии чествовали лучшие семьи губернии

Жигулевская ГЭС наградила финалистов конкурса "Код энергии"

Жигулевская ГЭС наградила финалистов конкурса "Код энергии"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31