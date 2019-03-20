Губдуму попросили увеличить пособие на питание в школах детей из многодетных семей

В Самарскую губернскую думу поступила инициатива о повышении ежемесячного пособия на питание в школах детей из многодетных семей. С соответствующим обращением выступило собрание представителей Шигонского района.

В обращении отмечается, что размер пособия, прописанный в областном законе "О государственной поддержке граждан, имеющих детей", составляет 350 руб. в месяц и не пересматривался с момента введения льготы еще в 2008 году.

При этом в документе приводятся расчеты, из которых следует, что пособия на питание ребенка в Шигонском районе хватает лишь на пять дней - цена одного завтрака или обеда здесь варьируется от 63 до 76 рублей.

"Учитывая растущую цену школьных обедов и скромные доходы многодетных семей, родители все больше отказываются от питания детей в школе, что, безусловно, может отражаться на здоровье молодого поколения, приводит к хроническим заболеваниям детей", - считают депутаты.

В обращении они просят депутатов губдумы рассмотреть вопрос об увеличении суммы на питание детей в школе для многодетных семей с доходом ниже прожиточного минимума.

Инициатива уже была поддержана собранием представителей Кинель-Черкасского района.