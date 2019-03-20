В двух детсадах Нового Буяна детям не давали фрукты и кисломолочку

Прокуратура Красноярского района обнаружила нарушение санитарных норм в детских садах с. Новый Буян. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

При проверке детских садов №1 и №2 выяснилось, что нарушены температурные условия хранения продуктов и сроки их реализации, а журналы бракеража готовой продукции заполняют несвоевременно.

Кроме того, обнаружилось, что в обоих детсадах в меню фактически не было фруктов и кисломолочных продуктов.

Из-за этого прокуратура района внесла представления директору ГБОУ СОШ им. В.С.Юдина с. Новый Буян. Также материалы проверки направлены в региональное управление Роспотребнадзора для рассмотрения вопроса о привлечении юридических и должностных лиц к административной ответственности.