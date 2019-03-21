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Кредитор заявил о вывозе с СПЗ подшипников под видом мусора

САМАРА. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Федеральная налоговая служба, выступающая кредитором ООО "Самарский подшипниковый завод" (СПЗ), обратилась в правоохранительные органы с заявлением о краже с предприятия готовой продукции, пишет kommersant.ru со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, другой кредитор - ООО "УСТ-офисная недвижимость" - заявил, что арбитражный управляющий Александр Удовенко допустил кражу готовой продукции. Помимо этого, арбитражному управляющему был предъявлен ряд других претензий: отсутствие на судебных заседаниях, непринятие попыток обжаловать решение арбитражного суда по оспариваемым сделкам и другое.

Большинством голосов решено обратиться в суд с требованием освободить Александра Удовенко от исполнения обязанностей арбитражного управляющего СПЗ.

Как рассказал Александр Удовенко, ему неизвестно об обращении налоговой службы в правоохранительные органы по факту хищения имущества СПЗ. "Недавно я разговаривал с представителем ФНС, об этом мне ничего сказано не было", - пояснил управляющий.

Также он усомнился в обоснованности претензий. "Кредитору показалось, что вместе с мусором была вывезена продукция завода", - добавил управляющий.

Как ответил изданию представитель УСТОНа, о краже сообщил один из бывших сотрудников предприятия, его слова подтверждает видеозапись с камеры наблюдения, где на грузовых машинах под металлической стружкой виднеются металлические диски.

АО "Самарский подшипниковый завод" было создано в 2002 году. Предприятие специализируется на производстве шариковых и роликовых подшипников. СПЗ был головной компанией холдинга "СПЗ групп" Александра Швидака и Вадима Егиазарова. Собственник завода - офшор Spz holding limited. 

Инициатором банкротства компании выступило ООО "ЧМЗ-Урал". В апреле 2018 г. СПЗ признали несостоятельным и открыли конкурсное производство. Крупнейшими кредиторами Самарского подшипникового завода стали банк "Ак барс" (около 590 млн руб.), московское ООО "УСТ-офисная недвижимость" (615 млн руб. по договору об уступки прав с банком "Зенит"), Балтинвестбанк (около 600 млн руб., ранее контролировался Вадимом Егиазаровым и Юрием Рыдником), ООО "Самарский буровой инструмент" (186 млн руб.), ФНС (91 млн рублей).

 

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