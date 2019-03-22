16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Анастасия Павлюченкова покидает одиночку в Майами, а Дарья Касаткина продолжит борьбу Дарья Касаткина и Белинда Бенчич победили на старте турнира в Майами в парном разряде Дарья Касаткина сыграет в паре с Белиндой Бенчич, а Анастасия Павлюченкова - с Анастасией Севастовой в Майами Анастасия Павлюченкова объявила о расставании с тренером Симоном Гоффеном Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова узнали потенциальных соперниц на турнире в Майами

Олимпийские Спорт

Дарья Касаткина и Белинда Бенчич победили на старте турнира в Майами в парном разряде

ВАШИНГТОН. 22 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 309
Версия для печати

Уроженка Тольятти Дарья Касаткина и представительница Швейцарии Белинда Бенчич на старте турнира в Майами обыграли американку Николь Меликар и чешку Квету Пешке, посеянных под четвертым номером, со счетом 4:6, 6:4, [10:8], сообщает championat.com. Продолжительность противостояния составила 1 час 35 минут.

Дарья и Белинда один раз подали навылет, совершили три двойные ошибки и реализовали четыре из 11 брейк-пойнтов. На счету их соперниц два эйса, четыре двойные ошибки и четыре брейка.

За выход в четвертьфинал Касаткина и Бенчич поспорят с победительницами матча Мию Като (Япония)/Макото Ниномия (Япония) - Шуко Аояма (Япония)/Лидия Морозова (Беларусь).

Как вы относитесь к своей управляющей компании?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В самарском бассейне 18 августа определятся первые чемпионы мира по плаванию среди военных

В самарском бассейне 18 августа определятся первые чемпионы мира по плаванию среди военных

ВК "Нова" против "Белогорье" - 1:3

ВК "Нова" против "Белогорье" - 1:3

Гандбольная "Лада" обыграла французский "Исси" — 25:24

Гандбольная "Лада" обыграла французский "Исси" — 25:24

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31