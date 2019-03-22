Дарья Касаткина и Белинда Бенчич победили на старте турнира в Майами в парном разряде

Уроженка Тольятти Дарья Касаткина и представительница Швейцарии Белинда Бенчич на старте турнира в Майами обыграли американку Николь Меликар и чешку Квету Пешке, посеянных под четвертым номером, со счетом 4:6, 6:4, [10:8], сообщает championat.com. Продолжительность противостояния составила 1 час 35 минут.

Дарья и Белинда один раз подали навылет, совершили три двойные ошибки и реализовали четыре из 11 брейк-пойнтов. На счету их соперниц два эйса, четыре двойные ошибки и четыре брейка.

За выход в четвертьфинал Касаткина и Бенчич поспорят с победительницами матча Мию Като (Япония)/Макото Ниномия (Япония) - Шуко Аояма (Япония)/Лидия Морозова (Беларусь).