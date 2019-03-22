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Хоккей Спорт

Предстоящий сезон хоккейная "Лада" проведет в ВХЛ

ТОЛЬЯТТИ. 22 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В сезоне 2019/20 ХК "Лада" продолжит выступать в ВХЛ. Об этом в среду, 20 марта, на пресс-конференции заявил гендиректор тольяттинского клуба Виктор Резников.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

"Следующий сезон мы однозначно играем в ВХЛ, потому что финансирование верстается заранее и сегодня финансы сформированы на том же уровне, как и в прошлом году. Работа ведется. При каждой встрече с министром спорта я обсуждал эту тему. Он с губернатором обсуждал. Работа ведется, но пока выносить на обсуждение нечего. Надо понимать, что речь идет об очень больших суммах", - пояснил Виктор Резников.

Пока же тренерский состав и игроки команды продолжают работу. Клуб пригласили казанский "Барс" провести два товарищеских матча 5 и 6 апреля, либо 6 и 7. С ЦСК ВВС уже есть договоренность сыграть 20 и 21 апреля. В этих матчах руководство автозаводцев планирует посмотреть молодых игроков.

"Оргвыводы по персоналиям, возможно, будут ближе к окончанию апреля. Решать будет учредитель клуба - правительство Самарской области в лице министерства спорта и министерства имущественных отношений", - подытожил гендиректор "Лады".

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