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ЖКХ и благоустройство Общество

Коммунальщики восстановили теплоснабжение домов на Советской Армии

САМАРА. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Участок тепломагистрали по ул. Советской Армии заполнен и включён в работу, потребители включены, гидравлический режим восстановлен. Об этом в Twitter сообщил первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.

Напомним, 22 марта было выявлено повреждение подающего трубопровода (д-800 мм) в районе дома № 181 по ул. Советской Армии. В результате коммунальной аварии от тепла отключили 26 жилых домов, один детсад, два медучреждения, одно учебное заведение и 12 других объектов.

В ремонтных работах было задействовано 22 специалиста АО "ПТС" и семь единиц спецтехники. К 07:00 23 марта сварочные работы на участке закончили и приступили к заполнению системы. К 9:00 режим теплоснабжения был полностью восстановлен.

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