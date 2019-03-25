Дарья Касаткина не смогла пройти в 1/8 финала турнира в Майами

Уроженка Тольятти Дарья Касаткина в матче третьего круга турнира в Майами в двух сетах уступила американке Винус Уильямс со счетом 3:6, 1:6, сообщает championat.com. Матч продолжался 1 час 14 минут. Касаткина ни разу не подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и все четыре гейма выиграла на подаче соперницы, реализовав брейк-пойнты. Уильямс дважды подала навылет, два раза ошиблась на подаче и реализовала все восемь возможностей взять подачу соперницы.

Уильямс сравняла счет в личном противостоянии с Касаткиной в официальных матчах – 2-2.