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Олимпийские Спорт

Дарья Касаткина не смогла пройти в 1/8 финала турнира в Майами

ВАШИНГТОН. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Уроженка Тольятти Дарья Касаткина в матче третьего круга турнира в Майами в двух сетах уступила американке Винус Уильямс со счетом 3:6, 1:6, сообщает championat.com. Матч продолжался 1 час 14 минут. Касаткина ни разу не подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и все четыре гейма выиграла на подаче соперницы, реализовав брейк-пойнты. Уильямс дважды подала навылет, два раза ошиблась на подаче и реализовала все восемь возможностей взять подачу соперницы.

Уильямс сравняла счет в личном противостоянии с Касаткиной в официальных матчах – 2-2.

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