Лотте Отель Самара победил в номинации "Открытие года" премии RS-AwaRdS

Эта гостиница во время ЧМ-2018 принимала футбольные сборные и официальных представителей FIFA, что особо отметили организаторы деловой премии в области строительства и недвижимости.
Благодаря чемпионату мира по футболу Самара получила новый импульс для развития туристической сферы. Заслуженная победа принесла отелю статуэтку, которая займет достойное место в музее Лотте Отель Самара.
Организаторы события отметили, что готовы провести премию и в следующем году.
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Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.