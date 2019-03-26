Дарья Касаткина и Белинда Бенчич вышли в четвертьфинал турнира в Майами в парном разряде

Уроженка Тольятти Дарья Касаткина и швейцарка Белинда Бенчич пробились в четвертьфинал турнира в Майами в парном заряде, сообщает championat.com. Во втором круге они одолели японку Шуко Аояму и представительницу Беларуси Лидию Морозову со счетом 6:3, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 31 минуту.

Дарья и Белинда дважды подали навылет, совершили три двойные ошибки и реализовали три из семи брейк-пойнтов. На счету их соперниц ни одного эйса, восемь двойных ошибок и три брейка.

За выход в полуфинал Касаткина и Бенчич поспорят с Чань Латишей и Чань Хаочин из Китайского Тайбэя.