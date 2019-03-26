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Дарья Касаткина и Белинда Бенчич вышли в четвертьфинал турнира в Майами в парном разряде В Самаре состоится всероссийский турнир по греко-римской борьбе "Новая высота" Тольяттинские фигуристы завоевали золото зимней Спартакиады учащихся России Дарья Касаткина не смогла пройти в 1/8 финала турнира в Майами Анастасия Павлюченкова покидает турнир в Майами

Олимпийские Спорт

Дарья Касаткина и Белинда Бенчич вышли в четвертьфинал турнира в Майами в парном разряде

ВАШИНГТОН. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Уроженка Тольятти Дарья Касаткина и швейцарка Белинда Бенчич пробились в четвертьфинал турнира в Майами в парном заряде, сообщает championat.com. Во втором круге они одолели японку Шуко Аояму и представительницу Беларуси Лидию Морозову со счетом 6:3, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 31 минуту.

Дарья и Белинда дважды подали навылет, совершили три двойные ошибки и реализовали три из семи брейк-пойнтов. На счету их соперниц ни одного эйса, восемь двойных ошибок и три брейка.

За выход в полуфинал Касаткина и Бенчич поспорят с Чань Латишей и Чань Хаочин из Китайского Тайбэя.

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