Предприниматель из Самарской области стал победителем конкурса "Инновационный бизнес-навигатор"

Предприниматель из Самарской области получил грант на реализацию бизнес-проекта в размере 500 тыс. рублей, а также членство в Российском союзе промышленников и редпринимателей (далее РСПП) без первого ежегодного взноса.
Конкурс "Инновационный бизнес-навигатор" запущен в 2017 году РСПП совместно с ООО "Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг" и Бизнес-школой РСПП с целью поддержать развитие малого и среднего бизнеса в России. Компании-участники проекта проходят обучение по программе EMBA (Executive MBA) и получают профессиональные консультации по разработке бизнес-планов и созданию оптимальных условий для их устойчивого развития.
Вторая волна проекта стартовала осенью 2018 года, в течение полугода представители компаний совершенствовали знания в области макроэкономики, налогообложения, маркетинга, управления персоналом и финансами и оттачивали бизнес-идеи под руководством экспертов. В марте этого года 64 финалиста из 10 регионов собрались в Москве, чтобы представить проекты на отчетной сессии. Экспертное жюри отобрало по одному победителю из каждого региона. После завершения отбора и награждения все финалисты конкурса смогут пройти дополнительный недельный очный курс в Москве с экспертами Бизнес-школы РСПП и получить практические рекомендации по воплощению своих бизнес-идей.
В церемонии награждения победителей участвовали Александр Шохин, президент РСПП, Евгения Шохина, директор Фонда по поддержке социальных проектов, президент Бизнес-школы РСПП, главный редактор журнала "Бизнес России" и Сергей Слипченко, генеральный директор ООО "Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг".
Александр Шохин, президент РСПП в своем приветственном слове отметил успешность и растущий интерес к проекту и поблагодарил ООО "Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг" за поддержку конкурса, позволившей не только организовать качественное обучение, но и расширить географические границы проекта до 10 регионов нашей страны.
Анна Бушлякова, управляющий по корпоративным вопросам региона ООО "ФМСМ" отметила: "Поддержка малого и среднего бизнеса является важной составляющей наших благотворительных программ, направленных на решение таких важных социальных задач, как получение образования, развития науки, предоставление экономических возможностей для улучшения качества жизни людей в регионах присутствия компании. Мы рады, что Самарская область присоединилась к 10 регионам нашей страны, где успешно и на долгосрочной основе реализуется "Инновационный бизнес-навигатор".
"Наш проект называется "Цифровая платформа для умных городов "Сигмамедиа". Проект реализуется на территории РФ 4 года, мы выполнили более 500 проектов от Камчатки до Калининграда, создали 30 рабочих мест в сфере высоких технологий. Грант потратим на патентование и сертификацию продукции в странах Европы и Средней Азии. В 2019 году компания получает статус резидента Российского экспортного центра, начнем экспансию платформы на международный рынок", — рассказал Владимир Бураков, ООО "ТПК Сигмапро".
Евгения Шохина, директор Фонда по поддержке социальных проектов, Президент Бизнес-школы РСПП, главный редактор журнала "Бизнес России" отметила: "Проект "Инновационный бизнес-навигатор" за два года своей реализации доказал актуальность и высокую социальную значимость для развития субъектов малого и среднего предпринимательства. Среди участников проекта были предприниматели, которые уже много лет занимаются бизнесом, при этом многие направления работы не были до конца систематизированы. Поэтому прохождение программы EMBA и итоговая подготовка бизнес-планов, релевантных для кредитных организаций и институтов развития, в значительной степени помогут повысить эффективность их бизнес-процессов".
Информация о победителях:
Из Воронежской области победителем стала компания:
"Арк-инжиниринг". Сухочев Алексей
Из Калужской области победителем стала компания:
"Стимул Групп". Лосев Сергей
Из Рязанской области победителем стало:
ООО "Квантрон". Шадрин Максим
Из Нижегородской области победителем стал:
Программно-технический комплекс "МонЭко". Соков Сергей
Из Самарской области победителем стало:
ООО "ТПК Сигмапро". Бураков Владимир
Из Ростовской области победителем стал:
ООО "Теннисный клуб "Ореховая роща". Анисимов Алексей
Из Иркутской области победителем стала компания:
"Суперфудс". Касьянов Александр
Из Новосибирской области победителем стало:
ООО "Лаборатория инновационного дизайна". Русакова Елена
Из Свердловской области победителем стала:
Сеть профессиональных академий EYEphoria. Кленовская Мария
Из Мурманской области победителем стало:
ООО "Производство инновационных кормов для рыб и других животных". Ершов Александр
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