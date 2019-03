На официальном сайте группы Papa Roach в гастрольном графике на 6 июня намечен концерт в Самаре.

Американцы для выступления выбрали зал МТЛ-Арены. Билеты на выступление будут стоит от 2 до 3,8 тыс. рублей.

Помимо Самары среди российских городов в тур войдут Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург.

Большой гастрольный тур Papa Roach посвящен выходу нового альбома Who do you trust? и называется Attention! Attention! Tour (12+).