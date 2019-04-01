Современные коррекционные школы помогают развиваться без стрессов

В Самарской области сложилась система специальных коррекционных учреждений для детей с ОВЗ. Здесь ребятам не только дают необходимые знания по образовательным предметам, но и учат адаптироваться к самостоятельной жизни.

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Принимают в коррекционную школу через медицинско-психологическую комиссию с заключением специалистов и заявлением от родителей. В комиссию входят неврологи, психиатры, лор, окулисты, психологи, педагоги, социальные работники. Зачастую получив такое заключение, родители впадают в ужас и всеми силами стараются избежать коррекционной школы. В результате ребенок безуспешно по нескольку лет пытается осилить программу одного класса, все больше впадая в стресс. И чем больше родители упорствуют, тем сложнее школьнику. Часто такие ребята становятся изгоями в классах. Так стоит ли бояться коррекционных школ?

"Родители должны знать, что по закону предложения о переводе ребенка в коррекцию носят рекомендательный характер, — уточняет руководитель управления министерства образования и науки Самарской области Вера Халаева. — Следовать рекомендации или нет — право родителей. Другое дело, что ребенку может быть лучше именно в коррекционной школе, где ему помогут освоиться и учтут именно его темпы развития, где он будет более спокоен и успешен".

В Самарской области сегодня успешно работает несколько видов специальных школ, в зависимости от особенностей детей. К примеру, школа-интернат № 4 обучает неслышащих детей. Ученики здесь занимаются в группах по 5-6 человек. Школа оснащена необходимой техникой, предназначенной для того, чтобы облегчить восприятие и усвоение образовательной программы. Выпускники получают документы государственного образца.

Школа-интернат № 117 создана для слабослышащих детей, имеющих частичную потерю слуха и частичное недоразвитие речи. Школа оснащена специальным оборудованием для усиления звука. Для детей предусмотрены индивидуальные занятия по развитию речи. Здесь также можно получить аттестат зрелости.

В школу-интернат № 17 идут дети с нарушениями зрения. Учащиеся проходят полный образовательный курс и получают документы государственного образца. Школа располагает специальной аппаратурой, тифлоприборами. В основу обучения положена система Брайля.

Школа-интернат № 113 принимает на обучение детей с различными нарушениями опорно-двигательного аппарата. Здесь они получают начальное, основное и среднее общее образование, обучение длится 11-12 лет. Программа общеобразовательная, классы небольшие. С детьми занимаются не только по школьной программе, но и уделяют внимание проблемам опорно-двигательного аппарата.

Школа-интернат "Преодоление" и школа № 136 предназначены для детей с задержкой психического развития. У таких ребят потенциально сохранен интеллект, но в связи с эмоциональной неустойчивостью им тяжело учиться в обычных школах. Здесь учатся с 1 по 9 класс по общеобразовательной программе, специально адаптированной под их особенности. Классы малокомплектные. В конце 9 класса выпускники сдают ГИА и получают аттестат.

Школы-интернаты № 71, № 111 и № 115 для детей с интеллектуальными нарушениями помогают воспитанникам интегрироваться в общество. Большое внимание уделяется трудовой подготовке и социально-бытовым темам. Например, для старшеклассников важно понять, что такое паспорт и зачем он нужен? Что такое резюме? Как написать заявление о приеме на работу? Как оплачиваются коммунальные платежи? Для подростков с ментальными нарушениями даже самый простой вопрос может стать неразрешимой загадкой.

Если говорить в целом, то коррекционные школы помогают тысячам людей адаптироваться в мире, получить работу, реализоваться творчески, построить счастливую семью и дальнейшую самостоятельную жизнь.