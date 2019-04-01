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Общество

На самарских дорогах введены ограничения для большегрузов до конца лета

САМАРА. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На самарских дорогах введены ограничения для большегрузов до конца лета, сообщает \преас-служба горадминистрации.

С 00:00 1 апреля до 23:00 30 апреля будет ограничено движение транспортных средств, имеющих осевую нагрузку на каждую ось более 7 т на участках автодорог Самары по:

  • ул. Теневой,
  • ул. Восточной (пос. Береза),
  • ул. 4-й квартал (пос. Береза),
  • ул. Магистральной,
  • ул. Гаражной (пос. Винтай),
  • пр. Кирова,
  • Южному шоссе,
  • ул. Уральской,
  • автомобильной дороге на асфальтобетонный завод в пос. Козелки,
  • Кряжскому шоссе,
  • Новокуйбышевскому шоссе,
  • Аэропортовскому шоссе,
  • Стромиловскому шоссе,
  • ул. Белорусской,
  • по автомобильной дороге от ПГТ завод "Стройкерамика".

С 10:00 до 22:00 с 20 мая по 31 августа по данным улицам будет ограничено движение тяжеловесных транспортных средств, нагрузка на ось которых превышает установленные значения на территории Российской Федерации, при средних значениях дневной температуры воздуха свыше 32°С.

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