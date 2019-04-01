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Транспорт и связь Экономика и бизнес

"Ростелеком" − "Для своих": еще больше цифровых сервисов со скидкой

САМАРА. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ростелеком" приглашает абонентов компании присоединиться к весенней акции "Для своих". Оператор предлагает в дополнение к ранее подключенным сервисам активировать "Интерактивное ТВ", видеонаблюдение, мобильную связь или воспользоваться образовательным ресурсом "Лицей Плюс ЕГЭ" по специальной цене — 199 рублей в месяц за услугу.

Пользователи интернета дополнительно могут подключить 129 телеканалов "Интерактивного ТВ", в том числе из пакета "Кино". В рамках предложения "Для своих" абоненты также могут воспользоваться мультимедийным сервисом Wink и смотреть телепрограммы и новинки мирового кинопроката на смартфоне, планшете, Smart TV и компьютере.

Заместитель директора Самарского филиала компании "Ростелеком" — директор по работе с массовым сегментом Сергей Серов: "Весна — пора обновления и самое подходящее время года для того, чтобы наполнить жизнь яркими впечатлениями и позитивом. Поэтому мы решили подарить своим клиентам возможность пополнить пакет услуг новыми продуктами и оценить их преимущество. Жители губернии могут ощутить всю мощь скорости интернета и всегда находиться онлайн, быть уверенными в безопасности своей квартиры и наблюдать за тем, что в ней происходит даже на расстоянии. И все это по очень выгодным ценам".

Клиенты компании также могут протестировать новый образовательный сервис — "Лицей Плюс ЕГЭ". Акционное предложение включает доступ к онлайн-курсам на сайте foxford.ru, интерактивному тренажеру на сайте examer.ru, профориентационные тесты, один вариант ЕГЭ по выбранному предмету ежемесячно и проверку ответов на задания.

Предложение "Для своих" действует до 31 мая 2019 года. Для новых абонентов компании в рамках акции предусмотрены бесплатные опции в дополнение к обычным тарифам.

Узнать подробную информацию об акции и оставить заявку на подключение цифровых сервисов можно в офисах продаж и обслуживания "Ростелекома", по телефону 8 800 1000 800 (звонок бесплатный) и на сайте https://samara.rt.ru/vesna.

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