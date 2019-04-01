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Общество

"Дачный сезон" откроется в Самаре в апреле

САМАРА. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ВК "Экспо-Волга" с 11 по 14 апреля будет проходить выставка "Дачный сезон".

Свою продукцию представят ведущие питомники, производители садового инвентаря, удобрений, теплиц, одежды и фермерских продуктов. Посетителей выставки удивит широкий выбор семян, рассады, саженцев, декоративных растений и цветов. Опытные и начинающие ценители дачной жизни смогут получить консультацию от профессионалов в сфере выращивания садовых и овощных культур.

Выставка порадует своих гостей не только разнообразием товаров, но и полезными мероприятиями в программе. Всех посетителей ждут бесплатные мастер-классы по ведению дачного хозяйства и огорода от опытных.

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