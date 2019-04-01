Оптом выгоднее: самарцы предпочитают покупать услуги связи пакетами

Мобильный оператор Tele2 определил наиболее популярные тарифные планы, которые выбирают самарские абоненты. По итогам 2018 года 86% новых клиентов оператора предпочли при подключении пакетные предложения с фиксированной абонентской платой и набором услуг.

Tele2 отмечает стабильный рост популярности пакетных предложений среди абонентов Самарской области. За прошедший год доля таких тарифов в общем объеме подключений увеличилась еще на 5 п. п. и сегодня составляет 86%. Чаще всего клиенты оператора выбирают тарифный план "Мой онлайн": на него приходится 33% подключений. Предложение включает безлимит на популярные соцсети и мессенджеры, безлимитные звонки на номера Tele2 России, 300 минут для звонков на номера других операторов домашнего региона и 15 Гб интернет-трафика.

В рейтинге наиболее востребованных дополнительных опций лидирует услуга "Гудок", позволяющая заменить гудки ожидания на любимые мелодии или веселые голосовые сообщения. Среди бесплатных услуг наибольшей популярностью у самарских абонентов Tele2 пользуется опция "Делитесь гигабайтами", с помощью которой можно легко делиться интернет-трафиком с друзьями и близкими или с любыми другими абонентами Tele2 домашнего региона.

Алексей Сидоров, коммерческий директор макрорегиона "Волга" Tele2:

"Смещение интереса абонентов в сторону пакетных предложений — уже устойчивый тренд. Пользователи давно оценили выгоду и удобство такого решения. Услуги в пакете обходятся значительно дешевле, к тому же при оплате тарифа раз в месяц абоненту не нужно постоянно следить за счетом мобильного телефона. Со своей стороны, мы постоянно работаем над улучшением тарифной линейки. Например, клиенты Tele2 могут самостоятельно в личном кабинете настроить индивидуальный тариф под свой профиль потребления, подключить безлимитные соцсети и мессенджеры или бесплатно поделиться гигабайтами с другими абонентами. Все это избавляет пользователя от лишних хлопот и позволяет сосредоточиться только на приятном общении".