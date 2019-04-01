В Самаре можно оплатить картой до пяти билетов, но только в трамваях и троллейбусах

В Самаре "Транспортная карта" включила возможность оплаты по банковской и транспортной карте до пяти билетов за одну поездку.

Сейчас оплатить до пяти билетов одной карты можно в трамваях и троллейбусах. В перспективе опцию планируют распространить и на остальной транспорт, где действуют льготные перевозки.

По словам городского департамента транспорта, это новшество появилось по просьбам пассажиров и перевозчиков. Лимит пять человек выбрали после анализа данных пассажиропотока. Мэрия утверждает, что при необходимости в дальнейшем количество оплаченных билетов могут еще увеличить.

"Транспортная карта" анонсирует в апреле релиз отложенного пополнения баланса для социальных карт. Кроме того, у оператора есть амбициозные планы — выпустить мобильное приложение, с помощью которого будет возможно пополнить счет со смартфона.