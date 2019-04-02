В регионе уничтожили 5 тонн говядины без ветеринарных документов

Инспекторы Управления Россельхознадзора по Самарской области совместно с сотрудниками департамента ветеринарии и ДПС на автодороге "Саратов-Самара" задержали два грузовых автомобиля марки "Газель", перевозивших мясо говядины, сообщает пресс-служба ведомства. При досмотре в грузовиках было обнаружено 18 туш без ветеринарных сопроводительных документов и клейма предварительного ветеринарного осмотра. Общий вес мяса составил 5,2 тонн.

В соответствии с положениями ФЗ от 02.01.2000 № 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов" мясо неизвестного происхождения подлежит уничтожению, так как может быть опасным для человека. Говядина была отправлена на Дубово-Уметский ветсанутильзавод для ее дальнейшей утилизации.