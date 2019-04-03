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Образование Общество

Самарский ученый получит грант на разработку метода диагностики тяжелых заболеваний по коже

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудник Самарского университета Доцент кафедры лазерных и биотехнических систем Иван Братченко получит президентский грант на разработку метода диагностики тяжелых заболеваний по коже. Он стал лауреатом конкурса по государственной поддержке молодых российских ученых в направлении "Физика и астрономия", итоги которого подвел Совет по грантам президента России.

Коллектив авторов под руководством молодого ученого проведет исследование, посвященное ранней неинвазивной диагностике заболеваний — от сердечно-сосудистых патологий, до диабета и рака кожи.

"В результате исследования оптических свойств кожи ученые представят универсальный подход к анализу спектральных особенностей кожи, что позволит в самые короткие сроки выявлять наличие опасных заболеваний", — сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Ранее исследовательская группа ученых Самарского университета совместно с клиническими специалистами Самарского областного онкологического диспансера протестировали новый способ ранней диагностики рака кожи. Созданные коллективом самарских ученых методы позволили повысить эффективность активной и ранней диагностики новообразований кожи до 97%, в то время как точность обычного, стандартного клинического исследования не превышает 50-60%.

Всего президентские гранты получат семь проектов самарских молодых ученых. Трое победителей представляют Самарский университет, двое — Самарский государственный технический университет, по одному — Самарский государственный медицинский университет и Самарский государственный социально-педагогический университет.

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