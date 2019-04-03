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Общество

Самарский зоопарк приглашает понаблюдать за новорожденными волчатами

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В следующую пятницу, 12 апреля,Самарский зоопарк приглашает всех желающих понаблюдать за шестью детенышами, родившимися у пары канадских волков Малыша и Альфы.

Фото: самарский-зоопарк.рф

"Пара образовалась в 2018 г. и 5 марта 2019 г. впервые обзавелась потомством. Вся счастливая семья волков находится в вольере на экспозиции, у волков, так же как и у многих представителей семейства псовых, оба родителя заботятся о детенышах", — уточняют в зоопарке.

С 11:00 посетители смогут понаблюдать за семейными буднями и увидеть, как Альфа выкармливает волчат молоком, как они делают первые шаги и обследуют окружающий мир, пробуют взрослую еду.

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