16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарский зоопарк приглашает понаблюдать за новорожденными волчатами Улица Утевская станет уже из-за замены канализационной трубы В Новокуйбышевске проведут эксперимент по оплате вывоза мусора по факту накопления Переправу через Волгу перенесли на Ленинградский спуск Жителям 600 домов в Самаре и Тольятти придется доплатить за отопление

Общество

Человек труда всегда на своем месте

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 46
Версия для печати

Он родился в многодетной семье и начал работать с пятого класса подпаском. Намучился с козами за 4 сезона шустрый парень и до сих пор их терпеть не может. После 9 класса поступил в училище. Дворовый футбол и бокс закалили волю к победе и сделали выносливым, развили организаторские способности.

Своей основной профессией президент Самарского землячества Анатолий Назейкин — заслуженный связист России, председатель профсоюза работников связи России, доверенное лицо Президента РФ — считает служение людям. Всю свою сознательную жизнь он защищает интересы людей труда.

Гид потребителя

Фото на сайте

Корпорация "Кошелев" выступила партнером "Студенческой весны" в СГЭУ

Корпорация "Кошелев" выступила партнером "Студенческой весны" в СГЭУ

На Волге у Самары начался ледоход

На Волге у Самары начался ледоход

Коммунальная авария на пр. Ленина

Коммунальная авария на пр. Ленина

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5