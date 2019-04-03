Человек труда всегда на своем месте

Он родился в многодетной семье и начал работать с пятого класса подпаском. Намучился с козами за 4 сезона шустрый парень и до сих пор их терпеть не может. После 9 класса поступил в училище. Дворовый футбол и бокс закалили волю к победе и сделали выносливым, развили организаторские способности.

Своей основной профессией президент Самарского землячества Анатолий Назейкин — заслуженный связист России, председатель профсоюза работников связи России, доверенное лицо Президента РФ — считает служение людям. Всю свою сознательную жизнь он защищает интересы людей труда.