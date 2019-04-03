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Общество

Специалисты не обещают большой воды в Самарской области

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В этом году сильного половодья в Самарской области не ожидают. Такой вывод озвучили специалисты в среду, 3 апреля, на заседании областной межведомственной противопаводковой комиссии в режиме видеоконференции.

Уточненный прогноз весеннего паводка представил начальник Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Айдар Мингазов, который отметил, что на 31 марта запасы воды в снеге в бассейнах рек составили 32-115% от нормы (в прошлом году - 72-137%), высота снежного покрова в среднем по области - 28 см (в прошлом году - 51 см).

На реках Большой Черемшан, Кондурча, Сок, Чапаевка, Чагра, Малый Кинель, Большой Иргиз, Кутулук с 27 марта наблюдаются небольшие подъемы уровня воды, на остальных реках остались без изменений или понизились.

Реки Большой и Малый Кинель, Сызрань, Самара у с. Елшанка вскрылись от льда 25 марта - 1 апреля,  Чагра вскрылась 11 марта. Подъем воды на реках будет продолжаться. На 31 марта запасы воды по всему Волго-Камскому каскаду составили 103 мм - 88% нормы (в прошлом году - 118 мм).

"Во втором квартале суммарный приток воды в водохранилища Волжско-Камского каскада ожидается в пределах 138-166 км³, или 94% от нормы, что соответствует значениям прошлого года", - сказал  Мингазов.

Уровень воды у Тольятти - 49,67 м, что ниже значения прошлого года на 2,62 м. У Самары уровень воды - 28,35 м (в прошлом году - 29,85 м). На Куйбышевском водохранилище у Тольятти наблюдаются забереги, лед потемнел, на 31 марта толщина льда - 25 см. На Саратовском водохранилище у Самары с 1 апреля чисто. Прогнозы максимальных уровней воды на Саратовском водохранилище будут составлены в апреле после утверждения графика сбросов воды.

"В апреле приток воды в Иваньковское, Куйбышевское и Саратовское водохранилища ожидается на 20-25% меньше нормы, в Угличское, Горьковское, Чебоксарское, Нижнекамское - близким к норме. Суммарный приток воды в водохранилища каскада ожидается в апреле в пределах 51-71 км³ (норма - 66 км³), во втором квартале - 138-166 км³ (норма - 161 км³)", - отметил начальник отдела водных ресурсов по Самарской области Нижне-Волжского бассейнового водного управления Евгений Бабичев,.

До 15 апреля решением межведомственной группы при Федеральном агентстве водных ресурсов установлен режим работы Жигулевской ГЭС с расходами 5200-5400 м³/с.

Текущая отметка водохранилища составляет 49,64 м, что соответствует плановому уровню. Свободный объем - 18,6 км³. Предварительный график пропуска паводка предполагает работу Жигулевской ГЭС с расходами 8000 м³/с до 25 апреля, 20000 м³/с до 30 апреля, 25000 м³/с до 10 мая и далее со снижением по графику обеспечения сельскохозяйственной и рыбной полок в Волго-Ахтубинской пойме с выходом к 10 июня на режим работы без холостых сбросов.

По результатам предварительной снегосъемки ожидаемый приток воды на всех водохранилищах составит 173,36 млн куб. м. В настоящий момент объем водохранилищ составляет 61% от полного наполнения.

"Подготовка к паводку в регионе велась заблаговременно, проведен комплекс необходимых мер, под особый контроль взяты гидротехнические сооружения, а также места наиболее вероятного подтопления. Тепло пришло. И хотя специалисты большой воды не обещают, мониторинг за паводковой ситуацией должен быть постоянным, люди должны быть проинформированы, оперативные бригады и технические средства - постоянно наготове. Паводковый период нужно пройти без особых последствий", - отметил председатель противопаводковой комиссии, первый вице-губернатор Александр Нефедов.

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