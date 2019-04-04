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Общество

Стало известно расписание речной переправы по маршруту "Самара-Рождествено"

САМАРА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Самарское речное пассажирское предприятие" опубликовало расписание движения судов на маршруте "Самара-Проран-Рождествено", открывшееся в четверг, 4 апреля.

Фото: предоставлено ООО "СРПП"

От Самары теплоходы будут отправляться с 06:45 до 19:45. От Прорана в 08:15, 14:00 и 16:00. От Рождествено первый рейс отправится в 06:00, а последний в 19:45.

Перевозчик отмечает, что заход на Проран осуществляется носом к берегу, посадка и высадка пассажиров производится через носовой трап судна.

В расписании могут возникнуть изменения в связи с ухудшением ледовой и гидрометеорологической обстановки. Время в таблице указано местное.

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