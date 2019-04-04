В Самаре похититель канализационных люков получил 200 часов исправительных работ

В Самаре осужден житель одного из сел Красноармейского района, воровавший в областной столице канализационные люки, сообщает пресс-служба "РКС-Самара".

Летом прошлого года мужчина похитил, разбил и сдал в пункт приема металла большое количество комплектов люков. Четыре из них принадлежало "РКС-Самара", остальные — другим владельцам инженерных коммуникаций.

На судебном заседании, которое состоялось в марте, преступник вину в предъявленном обвинении признал полностью. Наказание в виде штрафа суд счел нецелесообразным, поскольку подсудимый официально нигде не трудоустроен. Окончательное наказание — 200 часов обязательных работ на благо города.