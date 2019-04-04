Депутаты Тольятти попросили ограничить движение через плотину ГЭС

Депутаты гордумы Тольятти попросили ограничить движение транзитного и большегрузного транспорта на отрезке трассы М-5 от Жигулевска до села Зеленовка. С таким ходатайством они обратились в Министерство транспорта РФ и ФКУ "Большая Волга", сообщает сайт думы.

Причиной обращения стали опасения депутатов, что, как и в прошлые годы, с началом весенне-летнего дачного сезона автомобильный поток через плотину ГЭС существенно увеличится и из-за продолжающегося строительства транспортной развязки здесь будут возникать пробки.

Летом этого года ситуация осложнится и тем обстоятельством, что в районе села Александровна начнется сооружение путепровода на месте пересечения трассы М-5 и железной дороги.

"Дорожные пробки — это не только неудобства для водителей, это еще и значительное увеличение экологической нагрузки на прилегающую к трассе М-5 территорию, негативные акустические и сейсмические воздействия", — отмечается в пресс-релизе.

Кроме того, скопление автомобилей создает затруднения для передвижения экипажей оперативных служб — скорой помощи, пожарной охраны, полиции, газовой службы. Из-за дорожных пробок спецтранспорт не сможет прибыть в расчетное время на помощь жителям Шлюзового и Федоровки.

Первоначально депутаты предложили ввести запрет для большегрузов с 7 часов утра до 22 часов ночи. Депутат Иван Попов предложил ограничить въезд большегрузов на данный отрезок трассы с 6 утра.