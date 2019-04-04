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Общество

Жительница губернии выиграла в "Русское лото" квартиру стоимость 2 млн рублей

САМАРА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жительница Самарской области Анжела Анцырева выиграла в лотерею "Русское лото" квартиру стоимостью 2 млн руб., сообщает "Столото".

День, когда Анцыревы оказались миллионерами, вспоминает вся семья. Анжела смотрела трансляцию тиража по телевизору. Она быстро зачеркнула все числа в билете и поняла, что ей досталась квартира. Женщина удивилась и попросила сына еще раз проверить результаты в интернете. Только увидев на экране размер выигрыша, победительница поверила в свое счастье.

"Никакого предчувствия ни у кого не было. Более того, у меня вообще было плохое настроение. И вдруг мы и выиграли! Больше всех обрадовался папа, ведь это он выбрал тот самый билет", — рассказывает сын Анжелы Ярослав.

Анжела решила забрать приз в денежном эквиваленте. Выигрыш семья потратит на улучшение жилищных условий.

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