Жительница губернии выиграла в "Русское лото" квартиру стоимость 2 млн рублей

Жительница Самарской области Анжела Анцырева выиграла в лотерею "Русское лото" квартиру стоимостью 2 млн руб., сообщает "Столото".

День, когда Анцыревы оказались миллионерами, вспоминает вся семья. Анжела смотрела трансляцию тиража по телевизору. Она быстро зачеркнула все числа в билете и поняла, что ей досталась квартира. Женщина удивилась и попросила сына еще раз проверить результаты в интернете. Только увидев на экране размер выигрыша, победительница поверила в свое счастье.

"Никакого предчувствия ни у кого не было. Более того, у меня вообще было плохое настроение. И вдруг мы и выиграли! Больше всех обрадовался папа, ведь это он выбрал тот самый билет", — рассказывает сын Анжелы Ярослав.

Анжела решила забрать приз в денежном эквиваленте. Выигрыш семья потратит на улучшение жилищных условий.