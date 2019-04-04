Грузовая переправа из Самары в Рождествено откроется 5 апреля

В пятницу, 5 апреля, открывается речная грузопассажирская линия Самара - Рождествено, сообщает областной минтранс.

Отправление из Самары будет осуществляться от Октябрьского спуска в 8:00, 14:00 и 18:00, из Рождествено в 06:00, 12:30 и 16:30.