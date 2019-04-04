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Общество

В Самарском медико-техническом лицее проходит благотворительная акция

САМАРА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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4-5 апреля в Самарском медико-техническом лицее проходит десятая благотворительная акция "Мир Теперь Лучше!". Ее проводят ежегодно ученики, их родители и педагоги лицея.

В акции участвуют все — от мала до велика. Поделки, выставка картин, концерты, веселые лоты, выступления музыкальных групп на переменах — все это превращает обычный день в настоящий праздник.

В этом году акция проходит в поддержку Лизы Кунигель с заболеванием "буллезный эпидермолиз" и детей из отделения онкологии, гематологии и химиотерапии Самарской областной детской клинической больницы имени Н. Н. Ивановой.

Лиза уже давно стала другом лицея и не только получает небольшую, но очень важную помощь, но и приходит на традиционный праздник "Звездный круг". Также поддержку за эти годы получили несколько учеников и выпускников лицея.

В этом году в рамках акции у детей с онкозаболеваниями появятся "Коробочки храбрости", которые помогут стать смелее и терпеливее во время процедур, а также книги, канцтовары, игрушки, которые поддержат их настроение.

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