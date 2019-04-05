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Авиационно-космический комплекс Машиностроение

Самарская ракета "Союз-СТ-Б" успешно вывела спутники O3b на орбиту

КУРУ. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 4 апреля, ракета-носитель (РН) "Союз-СТ-Б" с разгонным блоком (РБ) "Фрегат-МТ", успешно стартовав в 20:03 мск с Гвианского космического центра, вывели на расчетные орбиты четыре европейских телекоммуникационных космических аппарата (КА) О3b компании Thales Alenia Space по заказу люксембургского оператора SES, сообщает Роскосмос.

Фото: Роскосмос

Запуск осуществлен в рамках контракта "Главкосмоса" с компанией Arianespace в тесной кооперации с российскими предприятиями РКЦ "Прогресс", НПО Лавочкина и ФГУП "ЦЭНКИ".

Отделение двух пар космических аппаратов от разгонного блока прошло штатно. Спутники O3b выведены на расчетные орбиты и взяты на управление заказчиком.

Cпутники O3b пополнят масштабную группировку одноименных космических аппаратов. Сейчас их число на орбите составляет 16 спутников, и они обеспечивают высокоскоростной мобильной и стационарной связью жителей удаленных и развивающихся регионов.

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